Осколки двигателя Boeing "дождём" обрушились на жителей пригорода Рима

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Мэр муниципалитета, где произошёл инцидент, выразил идею пересмотреть авиамаршруты и сделать так, чтобы самолёты не пролетали над жилыми районами.

В Италии у авиалайнера Boeing 787 компании Norwegian Air при взлёте произошёл взрыв двигателя, после чего его детали обрушились "дождём" на жилые районы. Об этом сообщает итальянское новостное агентство Corriere Della Sera.

Согласно предварительной информации, самолёт вылетел из римского аэропорта Фьюмичино в Лос-Анджелес рейсом DY7115. Вскоре после взлёта у авиалайнера отказал один из двигателей, и ему пришлось снова вернуться в аэропорт.

При этом во время неисправности произошёл небольшой взрыв, и обломки двигателя посыпались на землю недалеко от центра города, а также от переполненных пляжей на побережье. В результате инцидента повреждения получили крыши автомобилей и жилых домов в районе Изола-Сакра.

Однако, как отмечает издание, инцидент мог привести к куда большему ущербу и более серьёзным последствиям. На борту самолёта находилось 298 пассажиров.

Настало время принять меры. Этот инцидент указывает на то, что полёты над домами жилых районов Фрегене и Изола-Сакра опасны. Нам необходимо пересмотреть соглашения, которые предусматривают использование этого маршрута, который был утверждён, когда районы вокруг аэропорта уже были заселены, — отметил мэр муниципалитета Фьюмичино Эстерино Монтино.

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