Осколки двигателя Boeing "дождём" обрушились на жителей пригорода Рима

Мэр муниципалитета, где произошёл инцидент, выразил идею пересмотреть авиамаршруты и сделать так, чтобы самолёты не пролетали над жилыми районами.

Двигатель норвежского Boeing 787 маршрута Рим-Лос Анджелес взорвался в воздухе, после чего его фрагменты посыпались с неба на машины и людей в римском пригороде Фьюмичино. pic.twitter.com/1NU3Wu3cgH — ВВМУПП- суперклуб (@vvmup) 11 августа 2019 г.

В Италии у авиалайнера Boeing 787 компании Norwegian Air при взлёте произошёл взрыв двигателя, после чего его детали обрушились "дождём" на жилые районы. Об этом сообщает итальянское новостное агентство Corriere Della Sera.

Согласно предварительной информации, самолёт вылетел из римского аэропорта Фьюмичино в Лос-Анджелес рейсом DY7115. Вскоре после взлёта у авиалайнера отказал один из двигателей, и ему пришлось снова вернуться в аэропорт.

При этом во время неисправности произошёл небольшой взрыв, и обломки двигателя посыпались на землю недалеко от центра города, а также от переполненных пляжей на побережье. В результате инцидента повреждения получили крыши автомобилей и жилых домов в районе Изола-Сакра.

Однако, как отмечает издание, инцидент мог привести к куда большему ущербу и более серьёзным последствиям. На борту самолёта находилось 298 пассажиров.

Il volo Norvegian DY7115 da Roma Fiumicino a Los Angeles LAX (Boeing 787-8 LN-LND) ha subito un guasto al motore che è imploso alla partenza ieri ed è tornato all'aeroporto di FCO 25 minuti dopo.

Frammenti del motore hanno colpito un uomo a terra e numerose case e automobili. pic.twitter.com/1Nms0BZGbB — Airport Cafe (@Airportcafe101) 11 августа 2019 г.

— Настало время принять меры. Этот инцидент указывает на то, что полёты над домами жилых районов Фрегене и Изола-Сакра опасны. Нам необходимо пересмотреть соглашения, которые предусматривают использование этого маршрута, который был утверждён, когда районы вокруг аэропорта уже были заселены, — отметил мэр муниципалитета Фьюмичино Эстерино Монтино.