Из психбольницы под Волгоградом сбежали убийца и грабитель

В Волгоградской области полиция разыскивает находившихся на принудительном лечении в психиатрической больнице мужчин, совершивших побег.

Как уточнили в пресс-службе регионального ГУ МВД России, Роман Смородов и Анатолий Машанин сбежали через оконный проём, отжав решётку на втором этаже здания.

30-летний Смородов находился в больнице с 11 октября 2018 года, 15 лет назад его судили за убийство.

Беглец был одет в красную футболку, тёмные джинсы и чёрные шлёпанцы. Приметы мужчины: на вид 32 года, худощавого телосложения, рост 180 сантиметров, славянской внешности, волосы русые, короткостриженые, из особых примет — шрам на левой губе.

31-летний Анатолий Машанин был помещён в больницу в январе 2019 года. Ранее мужчина был судим за грабёж и неправомерное завладение транспортным средством.

Он был одет в пижаму светло-жёлтого цвета и чёрные шлёпанцы. На вид беглецу 32 года, телосложение худощавое, рост 178 сантиметров, внешность славянская, волосы тёмно-русые, короткостриженые.

Сотрудники полиции просят граждан, видевших сбежавших мужчин, позвонить по номеру телефона дежурной части: 8 (84472) 3-37-69 либо "02".