Специалисты рассказали, каким должен быть безопасный квас

Роспотребнадзор назвал обязательные нормы при производстве и продаже прохладительного напитка.

Роспотребнадзор назвал необходимые требования к производству и продаже кваса.

— При изготовлении кваса по ГОСТу не используются искусственные и идентичные натуральным вкусоароматические вещества и ароматизаторы, синтетические и неорганические красители, подсластители и консерванты, — сообщается на сайте ведомства.

Производитель обязан контролировать чистоту оборудования, условия хранения и безопасность санитарной обработки помещения, в котором производится напиток.

Также потребителю должна быть предоставлена информация об изготовителе, его адресе и государственной регистрации. Вдобавок к этому на упаковке в обязательном порядке должны быть название продукта, дата изготовления и информация о сроках хранения.

При продаже напиток должен быть защищён от солнечных лучей, а пластиковую тару нельзя оставлять на земле. Сам продавец кваса должен быть в специальной одежде.

— При реализации продукта на розлив продавец должен быть в чистой одежде и в головном уборе. У него должна быть личная медицинская книжка с результатами медицинского осмотра и гигиенической аттестации, — сообщается на сайте.

Ранее Лайф рассказывал, что "Росконтроль" выявил серьёзную ошибку производителей кваса. В составе напитка эксперты нашли консервант диоксид серы (Е220), который опасен для людей.