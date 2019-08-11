Двукратный чемпион мира Устюгов женился на лыжнице Соболевой

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Фото © Instagram / vasilisa_putilina

На свадьбе спортсменов среди гостей был тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев.

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов женился на лыжнице сборной России Елене Соболевой. Об этом сообщает информационное агентство Ura.ru.

Свадебное торжество состоялось в субботу, 10 августа, в Екатеринбурге. Для своего мероприятия молодожёны выбрали просторный зал при отеле Angelo by Vienna House, который украсили белыми цветами и снежинками. Темой свадьбы стала зимняя сказка. Гостей, среди которых были спортсмены, а также тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев, развлекали акробаты, музыкальная группа, а также ростовая кукла белого медведя.

Пару уже поздравила Федерация лыжных гонок России.

Федерация лыжных гонок России сердечно поздравляет молодожёнов, желает крепкого союза и долгих лет совместной жизни! — говорится в сообщении.

Устюгов является двукратным чемпионом мира и победителем многодневной гонки "Тур де Ски" сезона-2016/17. Соболева — чемпионка России 2019 года в масс-старте на 50 километров.

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