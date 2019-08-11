Наргиз после конфликта с Фадеевым решила "уйти в монастырь"

Певица Наргиз Закирова решила уйти в монастырь после разрыва рабочих отношений с продюсером Максимом Фадеевым и его центром MALFA.

— В связи со сложившимся обстоятельством ухожу в монастырь! Кто со мной, girlzzz? — написала исполнительница в посте в "Инстаграме" под провокационным снимком монашек в сапогах на высоком каблуке.

Запись она сопроводила хештегами "Наргиз любит себя" и "Остерегайтесь Наргиз".

Напомним, 8 августа официальный представитель Наргиз сообщил о решении продюсерского центра Максима Фадеева разорвать контракт с певицей. После этого сама Закирова заявила, что руководство центра сорвало запланированные на август концерты. По мнению исполнительницы, в её отношении начата "элементарная травля".