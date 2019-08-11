В Минздраве назвали основную причину рака груди и ишемии

Недостаток физической активности является четвёртым лидирующим фактором риска глобальной смертности.

Каждый третий случай ишемической болезни сердца и четверть заболеваний раком груди связаны с недостаточной физической активностью. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написал заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.

— Если говорить о конкретных заболеваниях, то до 25% рака груди и кишечника, 27% диабета и примерно 30% ишемической болезни сердца может быть объяснено отсутствием физической активности, — отметил Салагай.

Также замминистра привёл данные Всемирной организации здравоохранения, согласно которым нехватка физической активности является причиной около 6% смертей в мире, что является четвёртым лидирующим фактором риска глобальной смертности. По словам Салагая, постоянные занятия физкультурой помогут снизить риск гипертонии, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Ранее профессор-онколог центра имени Рогачёва назвал семь основных симптомов рака.