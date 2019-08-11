МВД обнародовало статистику по ДТП с каршеринговыми автомобилями

В авариях погибло 10 человек, травмы различной степени тяжести получило ещё 277.

В России с начала 2019 года произошло более 200 аварий участием каршеринговых автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-центра МВД РФ.

— За первое полугодие 2019 года в РФ зарегистрировано 212 дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных средств, взятых в краткосрочную аренду. В них погибло 10 человек, ещё 277 получили травмы различной степени тяжести, — сказано в сообщении ведомства.

В основном такие аварии были зарегистрированы в Москве и Подмосковье, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Большая часть ДТП с участием автомобилей каршеринга произошла по вине водителей, допускавших столкновения с другими транспортными средствами, наезды на пешеходов и различные препятствия.

Ранее сообщалось, что ГИБДД планирует запретить пользоваться каршерингом тем, кто часто нарушает правила дорожного движения или хотя бы раз лишался прав.