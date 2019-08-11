Спасатели эвакуировали альпиниста из ущелья Безенги в КБР — видео

Турист из Москвы получил травму ноги на высоте 3600 метров, сейчас он находится в больнице Нальчика.

В Кабардино-Балкарии сотрудники МЧС спасли альпиниста, который получил травму ноги в ущелье Безенги. Об этом сообщается на официальном сайте МЧС России.

Инцидент произошёл в субботу, 10 августа. В дежурную часть поступила информация о том, что московский альпинист 1988 года рождения получил травму в ущелье Безенги, расположенном по соседству с Безенгийской стеной Главного хребта Кавказских гор.

На место инцидента выдвинулись пятеро спасателей, также к операции был привлечён вертолёт Ми-8. Однако около пяти часов вечера поисковые мероприятия были приостановлены в связи с плохими погодными условиями.

Операция была возобновлена утром в воскресенье, 11 августа. Благодаря тому, что туристическая группа, в составе которой шёл альпинист, была зарегистрирована, у спасателей были данные об их маршруте.

В итоге пострадавшего альпиниста на вертолёте эвакуировали из ущелья Безенги и передали бригаде скорой помощи. Мужчину транспортировали в клиническую больницу Нальчика, где ему в данный момент оказывается вся необходимая медицинская помощь.