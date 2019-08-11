Кокорин и Мамаев получат положительную характеристику от руководства колонии

Начальник учреждения отметил, что футболисты соблюдают распорядок и к ним нет нареканий.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в исправительной колонии № 4 в Белгородской области, получат положительную характеристику. Об этом заявил начальник исправительного учреждения Сергей Плясов изданию "Спорт-Экспресс".

— Никаких претензий ни к Кокориным, ни к Мамаеву нет. Распорядок дня соблюдают, нареканий нет. На работу ходят, в библиотеку, в храм, на зарядку, в столовую. В суде по УДО от нас они получат положительную характеристику, — отметил Плясов.

Напомним, что наказание вместе с футболистами также отбывает младший брат Александра Кокорина — Кирилл. Вчера, 10 августа, в колонии состоялся товарищеский матч между командой "Золотой лев", за которую играли Кокорин-старший и Мамаев, и местным футбольным клубом "Салют". Победу одержала команда заключённых.

Павел Мамаев и Александр Кокорин были задержаны осенью 2018 года по обвинению в побоях и хулиганстве после того, как устроили сразу две драки. 8 мая спортсменам вынесли приговор: они получили 17 и 18 месяцев колонии общего режима соответственно. Сейчас футболисты ищут плюсы в условиях нахождения за решёткой и надеются на условно-досрочное освобождение.