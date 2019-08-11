При взрыве на северо-востоке Сирии погибло четыре человека

Четверо бойцов арабо-курдских отрядов Сирийских демократических сил (SDF) погибли в результате взрыва в провинции Хасака в Сирии, сообщила газета al-Watan.

Как уточняется, взрывное устройство было активировано у деревни Аль-Хамма. Ответственность за произошедшее не взяла на себя ни одна террористическая группировка.

Альянс Сирийских демократических сил, который поддерживают Соединённые Штаты, контролирует районы на северо-востоке Сирии. Дамаск ранее заявлял, что расценивает действия SDF как незаконные.