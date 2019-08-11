Бузову заметили на фотографии 80-х годов: вампир или пьёт эликсир молодости?

Пользователи социальных сетей предположили, что артистка — "вампир" и от неё "никуда не деться".

Российские интернет-пользователи нашли портрет телеведущей и певицы Ольги Бузовой на снимке, сделанном в 80-х годах прошлого века. Соответствующую фотографию и коллаж опубликовал в своём аккаунте в социальной сети Instagram исполнитель Стёпа Марсель.

По мнению певца, а также десятка других пользователей Сети, неизвестная девушка, изображённая на портрете 1980-х годов, действительно поразительно похожа на Ольгу Бузову.

— Либо Ольга Бузова путешественница во времени, либо она всегда была на планете Земля, а значит, она бессмертная, — написал музыкант в своём посте.

"Похоже, она вампир. Она даже не стареет. Или пьёт эликсир молодости и каждые сколько-то лет меняет место жительства", "Она была, есть и будет тут всегда, а это значит, что от неё никуда не деться", — шутили фолловеры в социальных сетях.

Впрочем, подписчики также отметили внешнее сходство незнакомки с портрета с Матильдой Шнуровой, бывшей женой солиста группы "Ленинград".