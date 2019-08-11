Известная украинская балерина погибла в страшном ДТП под Полтавой

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Фото © Facebook / Света Исакова

Ведущая солистка харьковского балета Светлана Исакова погибла в автокатастрофе на трассе Киев — Харьков, возвращаясь из отпуска в Италии. Об этом в посте в "Фейсбуке" сообщил генеральный директор Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Лысенко Олег Орищенко.

Трагедия произошла в ночь на 10 августа: на дороге в Великобагачанском районе Полтавской области столкнулись автобус и микроавтобус. Один из пассажиров микроавтобуса погиб на месте аварии, а Исакова скончалась в больнице от полученных травм.

<p>Фото © <a href="https://pl.npu.gov.ua/news/dtp/za-minulu-dobu-na-poltavshhini-u-dvox-dorozhno-transportnix-prigodax-zaginuli-2-lyudini-ta-dvoje-otrimali-travmi/" target="_blank">Отдел коммуникации полиции Полтавской области Украины</a></p>

Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняют правоохранители.

Ранее Лайф сообщал, что в Киеве автомобиль насмерть задавил популярного диджея, находившегося за рулём мотоцикла.

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