Известная украинская балерина погибла в страшном ДТП под Полтавой

Ведущая солистка харьковского балета Светлана Исакова погибла в автокатастрофе на трассе Киев — Харьков, возвращаясь из отпуска в Италии. Об этом в посте в "Фейсбуке" сообщил генеральный директор Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Лысенко Олег Орищенко.

Трагедия произошла в ночь на 10 августа: на дороге в Великобагачанском районе Полтавской области столкнулись автобус и микроавтобус. Один из пассажиров микроавтобуса погиб на месте аварии, а Исакова скончалась в больнице от полученных травм.

Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняют правоохранители.

Ранее Лайф сообщал, что в Киеве автомобиль насмерть задавил популярного диджея, находившегося за рулём мотоцикла.