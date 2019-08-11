Водитель Tesla рассказал подробности "огненного" ДТП на МКАД

По словам мужчины, в момент столкновения в автомобиле была включена функция "ассистент водителя".

Водитель автомобиля Tesla Алексей Третьяков, пострадавший в ДТП вечером 10 августа на МКАД, рассказал о случившемся в беседе с Пятым каналом.

— Я ехал по МКАД, по левой полосе, со скоростью 100 километров в час и не заметил припаркованную машину-эвакуатор, — отметил водитель.

Третьяков отметил, что в момент аварии он держал руль, а в автомобиле была включена функция "ассистент водителя". В результате ДТП он получил перелом ноги и ушиб грудной клетки. Также в аварии пострадали его дети, которые отделались ушибами.

Напомним, что 10 августа автомобиль Tesla, принадлежащий генеральному директору компании "Арикапитал" Алексею Третьякову, столкнулся с эвакуатором на 40-м километре МКАД. После этого электромобиль загорелся.