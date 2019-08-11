Психолог назвала признаки отношений, которые стоит закончить

Если мужчина не заботится о своей партнёрше и говорит: "Тебе плохо — ты и иди к психологу", то в этих отношениях делать нечего, считает эксперт.

Если в отношениях с мужчиной женщина не чувствует поддержки, то их нужно закончить. Об этом заявила психолог, кандидат философских наук Наталья Холоденко.

По её словам, взрослый человек ищет в отношениях прежде всего поддержку. Именно она, наравне с честностью, вниманием и уважением, является основой крепких взаимоотношений. Однако многие пары живут в постоянном напряжении, в атмосфере недовольства и постоянных придирок.

Несправедливо, считает Холоденко, также и то, когда мужчина делает "зависимой" свою жену. Многие молодые женщины, родив ребёнка, не имеют возможности зарабатывать самостоятельно и быть независимыми от супруга. И мужчины-манипуляторы пользуются этой возможностью и "подавляют" своих партнёрш.

— Терпеть — это самый короткий и верный путь в могилу, а зачем в неё раньше времени попадать? — написала она в своём аккаунте в социальной сети Instagram.

Холоденко отметила, что в такой ситуации стоит в первую очередь вспомнить, что "мы у себя одни", и жалеть стоит саму себя. Также психолог призвала дам не бояться одиночества и осуждения, избавляться от страха, что "не справишься одна", и связывать жизнь только с тем человеком, который будет всегда поддерживать.

— Не терпите! Выбирайте стратегию донесения информации, а если до него хронически не доходит и все ответы в стиле "Тебе плохо — ты и иди к психологу", то в этих отношениях делать нечего, — отметила она.

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