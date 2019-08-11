Суд отказался арестовывать 13-го фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве

Басманный суд Москвы отказался арестовывать Дмитрия Васильева, которого подозревают в участии в массовых беспорядках, произошедших в центре российской столицы 27 июля. Об этом сообщает ТАСС.

— Постановление следствия об избрании Васильеву меры пресечения в виде заключения под стражу возвратить без рассмотрения, — цитирует агентство слова судьи Ирины Вырашевой.

Напомним, 9 августа по делу о массовых беспорядках в Москве был арестован 12-й фигурант Данила Беглец. По версии следствия, мужчина во время незаконной акции несколько раз ударил неустановленных сотрудников Росгвардии. Несмотря на то что его действия попали в объектив камер, он отрицает свою вину. Беглец утверждает, что во время митинга направлялся на встречу с бизнес-партнёром.