В Испании автомобиль протаранил террасу бара, есть пострадавшие — видео

Одна из них — четырёхлетняя девочка — находится в госпитале в тяжёлом состоянии.

В испанском городе Жироне автомобиль влетел в террасу бара, пострадало десять человек. Инцидент произошёл в ночь на 11 августа, сообщает El Pais.

Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. Одна из них — четырёхлетняя девочка — была эвакуирована с места происшествия на вертолёте. Все остальные утром были выписаны из больницы.

Как отмечается, находившийся за рулём авто водитель не был пьян. Полиция выясняет, по какой причине мужчина потерял контроль над управлением машиной.