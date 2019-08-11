В российских колледжах перестанут учить 100 профессиям

Министр просвещения России Ольга Васильева рассказала об исключении из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования около ста позиций. Изменения вступят в силу с 1 сентября 2020 года.

— Мы точно знаем, что за прошедшие пять лет на них никто или почти никто не поступал. Некоторые устарели содержательно, другие профессии в принципе исчезают. Третьи изменились так, что необходимые навыки можно получить на краткосрочных курсах, — рассказала министр "Российской газете".

В качестве примера министр привела такие профессии, как изготовитель эмалированной посуды, сушильщик в бумажном производстве, ткач, вышивальщица и сборщик изделий электронной техники.

Однако также появятся и новые специальности. По словам Васильевой, это, например, "Техническое обслуживание и ремонт биотехнических медицинских аппаратов и систем" и "Аддитивные технологии". Министр отметила, что востребованы будут профессии, связанные с технологиями использования 3D-печати.

Ранее в Минтруде назвали самые востребованные профессии в России.