Богослужения по случаю Курбан-байрама в Москве собрали около 240 тысяч человек

Празднования проходят без происшествий, ограничения движения автотранспорта уже сняты.

В богослужениях, посвящённых Курбан-байраму, на шести московских площадках приняло участие около 240 тысяч человек. Об этом заявил руководитель столичного Департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков в беседе с ТАСС.

— Празднование Курбан-байрама проходит нормально, завершились богослужения, в них приняло участие порядка 240 тысяч человек. Всё прошло организованно, без каких-либо проблем, — отметил Сучков.

По его словам, богослужения проходили в четырёх мечетях. Также были оборудованы две площадки вне мечетей. Сучков добавил, что ограничения в движении автотранспорта, введённые ранее, уже сняли.

Курбан-байрам — исламский праздник, который отмечается на 12-й день мусульманского лунного календаря и знаменует собой окончания хаджа — паломничества в Мекку.

Ранее президент Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам.