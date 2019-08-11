"Миссис Россия" отреагировала на победу в конкурсе

Девушка рассказала о шести месяцах упорной подготовки и своих эмоциях от получения титула.

"Миссис Россия — 2019" Екатерина Нишанова рассказала, что её переполняют эмоции от победы, которые невозможно описать.

— Не верится, что это финал. Вроде шесть месяцев подготовки, столько труда, сил и времени, и так быстро всё произошло! Мои ощущения, эмоции переполняют настолько, что выразить невозможно! Счастье, радость и гордость за себя! — написала новая "Миссис Россия" в "Инстаграме".

Также победительница поблагодарила организаторов конкурса и свою команду, которая помогала и поддерживала.

Екатерина Нишанова оказалась не только самой красивой женщиной России, но и любящей мамой. Она воспитывает двух сыновей.

Конкурс "Миссис Россия" — ежегодный конкурс красоты, его участницы обязательно должны быть замужем и возрастом от 22 до 43 лет. "Первой вице-миссис Россия" стала Анна Митрофанова из Самары, а в номинации Mrs Russia Globe Classic выиграла Лариса Китова из Нижнего Новгорода.

Напомним, что ранее Лайф вёл прямую трансляцию конкурса, в котором участвовало 35 претенденток.