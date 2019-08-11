Водитель маршрутки избил пассажирку из-за трёх рублей

Он несколько раз ударил женщину по лицу за то, что она не знала о новых тарифах в маршрутке.

В Ставрополе водитель маршрутного такси избил пассажирку за то, что она недоплатила три рубля за проезд. Об этом сообщает "Регион оnline".

Согласно предварительной информации, инцидент произошёл около 11:30 в пятницу, 9 августа, возле автостанции на улице Куликова. Одна из пассажирок маршрутки заплатила за проезд 23 рубля, поскольку не знала, что тариф подняли до 26 рублей. После этого женщина вышла из "газели" и пошла по своим делам.

Водитель, обнаружив, что жительница Ставрополя заплатила "по-старому", выбежал из маршрутки и догнал женщину.

— Он силой заставил вернуться к машине, оскорблял и накинулся с кулаками. Женщина отделалась синяками на лице, — цитирует издание родственника пострадавшей.

Примечательно, что табличек об увеличении платы за проезд в маршрутном такси нигде не было.

Как отмечает издание, женщина уже написала заявление в полицию по данному факту. Водителя маршрутки пока не нашли.