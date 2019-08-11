Аспирант из Петербурга в шестой раз выиграл соревнования программистов Google

Также Короткевич пять раз выигрывал турнир "Яндекс.Алгоритм" и дважды — чемпионат мира ICPC.

Аспирант Университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) Геннадий Короткевич в шестой раз стал победителем конкурса Google Code Jam, проходившего в Сан-Франциско. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

— Таких успехов не добивался ни один программист планеты: другим участникам удавалось победить максимум дважды, — говорится в сообщении.

В этом году трое представителей ИТМО дошли до финала турнира. Google Code Jam проводится компанией Google с 2003 года. Он является одним из самых престижных чемпионатов мира по программированию. Ежегодно в конкурсе участвует более 50 тысяч человек.

24-летний Геннадий Короткевич шесть раз побеждал на Google Code Jam, пять раз выигрывал турнир "Яндекс.Алгоритм", а также дважды становился победителем чемпионата мира ICPC. В прошлом году Лайф сообщал о победе Короткевича.