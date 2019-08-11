Нетаньяху 18 августа прилетит на Украину для встречи с Зеленским

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху через неделю посетит Киев, где встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским и почтит память павших от рук нацистов в годы Второй мировой войны. Об этом сообщила канцелярия главы Кабмина Украины.

— 18-20 августа премьер-министр Биньямин Нетаньяху посетит Киев, где встретится с президентом Украины, посетит церемонию в Бабьем Яре и примет участие в других мероприятиях, — сказано в заявлении.

В Бабьем Яре во время Второй мировой войны немецкие нацисты убили, по разным оценкам, от 70 до 200 тысяч мирных жителей, большую часть которых составляли евреи.

Три года назад, в сентябре 2016 года, на Украине побывал президент Израиля Реувен Ривлин. Он с трибуны Рады напомнил об ответственности украинцев за убийства евреев в годы войны, чем разозлил местных политиков.