В ДНР заявили об уничтожении ударного беспилотника ВС Украины

Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении ополченцами ударного беспилотника украинских силовиков. Предположительно, летательный аппарат собирался сбросить боеприпас на населённый пункт Ленинское.

— Сегодня в 11:10 мск нашими подразделениями ПВО уничтожен ударный беспилотный летательный аппарат, нёсший на себе гранату ВОГ-17, — сказано в заявлении официального представителя ведомства.

Он также отметил, что 1 августа в результате применения украинскими силовиками БПЛА трое военнослужащих ДНР получили ранения. Это свидетельствует о нарушении Киевом режима прекращения огня, действующего в Донбассе с 21 июля.

Ранее в ДНР сообщили о начале подготовки украинской армии к активным боевым действиям.