В Татарстане перекрыли участок федеральной трассы из-за утечки опасного вещества

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По предварительным данным, автоцистерна перевозила груз из Бельгии в башкирский Стерлитамак.

В Татарстане на трассе М-7 "Волга" произошла утечка опасного вещества тригонокса из автоцистерны. Из-за этого перекрыли часть дороги, сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по республике.

В 10:59 мск 11 августа поступило сообщение о том, что на 829-м километре автодороги М-7 вблизи деревни Званки Пестречинского района остановилась автоцистерна, перевозящая тригонокс, вследствие поломки холодильной установки происходит утечка в виде испарения, — говорится в сообщении.

<p>Фото © VK / <a href="https://sun1-88.userapi.com/c855016/v855016831/b9fd9/OixwUjcYdPQ.jpg" target="_blank">Главное управление МЧС России по Татарстану</a></p>

Спасатели отцепили тягач от цистерны и перегнали его на безопасное расстояние. Также был организован объезд опасного участка дороги. Отмечается, что угрозы для населения нет. По предварительным данным, автоцистерна Volvo перевозила груз из Бельгии в город Стерлитамак.

Тригонокс представляет собой бесцветную жидкость, способную перегоняться при атмосферном давлении. От сильного трения и удара он способен взрываться, а при попадании на кожу вызывает дерматит.

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