В Татарстане перекрыли участок федеральной трассы из-за утечки опасного вещества

По предварительным данным, автоцистерна перевозила груз из Бельгии в башкирский Стерлитамак.

В Татарстане на трассе М-7 "Волга" произошла утечка опасного вещества тригонокса из автоцистерны. Из-за этого перекрыли часть дороги, сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по республике.

— В 10:59 мск 11 августа поступило сообщение о том, что на 829-м километре автодороги М-7 вблизи деревни Званки Пестречинского района остановилась автоцистерна, перевозящая тригонокс, вследствие поломки холодильной установки происходит утечка в виде испарения, — говорится в сообщении.

Спасатели отцепили тягач от цистерны и перегнали его на безопасное расстояние. Также был организован объезд опасного участка дороги. Отмечается, что угрозы для населения нет. По предварительным данным, автоцистерна Volvo перевозила груз из Бельгии в город Стерлитамак.

Тригонокс представляет собой бесцветную жидкость, способную перегоняться при атмосферном давлении. От сильного трения и удара он способен взрываться, а при попадании на кожу вызывает дерматит.