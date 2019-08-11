Американца арестовали за угрозы повторить стрельбу в Эль-Пасо

По сообщениям властей, задержанный придерживается тех же расистских убеждений, что и стрелок в Техасе.

Правоохранительные органы Флориды задержали 26-летнего американца Ричарда Клэйтона, который угрожал повторить стрельбу в городе Эль-Пасо. Об этом сообщает ABC News.

Согласно информации издания, во вторник, 6 августа, Клэйтон разместил пост в социальной сети Facebook, в котором рассказал, что через три дня у него появится полуавтоматическая винтовка AR-15. Кроме того, он добавил, чтобы местные жители не ходили в гипермаркет Walmart на следующей неделе.

— Похоже, что Клэйтон верит в идеологию превосходства белой расы и неоднократно размещал угрозы на "Фейсбуке" с использованием фиктивных аккаунтов, — отметили в пресс-службе правоохранительных органов Флориды.

Клэйтону было предъявлено обвинение в запугивании с помощью публикации онлайн-угрозы. В данный момент он содержится в тюрьме округа Ориндж, ему назначен залог в 15 тысяч долларов.

Ранее Лайф писал, что утром 3 августа в универмаге сети магазинов Walmart в техасском городе Эль-Пасо мужчина открыл стрельбу, а перед этим опубликовал расистский манифест. Число жертв массового расстрела превысило 20 человек.