В Приморье спасли 11 туристов, заблокированных из-за ливней

Спасатели вывезли 11 человек, в том числе двух детей. Оставшиеся семь человек от эвакуации отказались.

В воскресенье сотрудники МЧС эвакуировали с побережья в Приморье 11 человек, в том числе двоих детей. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

Туристы оказались отрезаны от цивилизации из-за разлива ручья в районе бухты Ежовая Лазовского района. Пострадавших доставили в местное кафе, откуда их уже заберут родственники.

Также отмечается, что семь человек от эвакуации отказались. При этом на ближайшие дни в Приморье объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающегося тайфуна "Лекима".

Напомним, 9 августа 18 туристов оказались заблокированы около бухты Ежовая в Приморском крае. Спасатели доставляли им воду, продукты и предметы первой необходимости.