Роскомнадзор потребовал от Google запретить рекламу незаконных акций в YouTube

Роскомнадзор направил в компанию Google письмо с требованием прекратить использование YouTube для рекламирования незаконных массовых мероприятий.

— В случае непринятия Google мер реагирования Российская Федерация будет расценивать это как вмешательство в суверенные дела государства, а также враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов в России, оставляя за собой право на адекватную реакцию, — сказано в сообщении, размещённом на сайте ведомства.

По данным Роскомнадзора, ряд имеющих YouTube-каналы структур приобретает у видеохостинга рекламные инструменты "с целью распространения информации о несанкционированных (незаконных) массовых мероприятиях". Эти инструменты, например, push-уведомления, поступают в том числе пользователям, не подписанным на каналы упомянутых структур.

Как заявил глава Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов, 10 августа во время согласованной властями Москвы акции на проспекте Академика Сахарова зарубежные оппоненты для манипулирования россиянами использовали возможности информационно-компьютерных технологий.

— Проще говоря, люди ни с того ни с сего начали получать на свои гаджеты информацию из источников, на которые никогда не подписывались, — цитирует ТАСС заявление сенатора.

Климов подчеркнул, что эта информация носила "явно подстрекательский характер", фактически в открытую провоцируя граждан на нарушение закона. Он констатировал, что подобные технологии "невозможно применить без соучастия конкретных западных организаций", и напомнил, что 8 августа комиссия официально указала на попытки США и сторонников воспользоваться выборами в Мосгордуму для организации провокаций.

Напомним, 10 августа в Москве состоялся согласованный с городскими властями митинг-концерт. После него в центре российской столицы прошла несогласованная акция, в ходе которой за правонарушения было задержано более 100 человек.