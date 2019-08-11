Австриец более двух часов просидел в ледяном контейнере ради рекорда

Предыдущее мировое достижение принадлежало китайскому экстремалу Цзинь Сунхао, он продержался 1 час 53 минуты.

Австриец Йозеф Коберл установил новый мировой рекорд по длительности пребывания в контейнере со льдом — 2 часа 8 минут и 47 секунд. Об этом сообщает CBS.

В течение всего времени установления рекорда на мужчине были только плавки. Врачи постоянно контролировали температуру его тела. Выйдя из контейнера, Коберл заявил, что мог бы продержаться и дольше, но этого не требовалось. Мероприятие прошло на железнодорожном вокзале Вены.

Предыдущее высшее мировое достижение принадлежало китайцу Цзинь Сунхао и было установлено в 2014 году. Азиат продержался во льду 1 час 53 минуты и 10 секунд.

Ранее стало известно, что в Перми канатоходец из Германии установил новый мировой рекорд по проходу по натянутому канату.