Экс-депутат Рады дал совет Зеленскому соблюдать нейтралитет между Россией и США

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Владимир Зеленский. Фото © Администрация Президента Украины

По мнению Онищенко, только в том случае, если Зеленский будет "за Украину", ему удастся исправить экономическую ситуацию в стране.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит занять нейтральную сторону в отношениях России и США. Такой совет ему дал бывший депутат Верховной рады Александр Онищенко, против которого в Незалежной возбуждено несколько уголовных дел.

Ему надо держать нейтральную позицию, чтобы экономическая ситуация на Украине только улучшалась. Поэтому ему не нужно ни с кем воевать, ему не нужно держать политику России против Запада или Запада против России, — заявил Онищенко телеканалу "112 Украина".

Экс-депутат добавил, что Зеленский должен думать прежде всего об Украине, только тогда он сможет выйти из сложной экономической ситуации.

Напомним, что ранее Онищенко, сбежавший в Испанию после обвинений в махинациях на газовом рынке на сумму свыше полутора миллиардов гривен, заявил о готовности вернуться на Украину.

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