Август побил все рекорды по холоду почти за 70 лет

Последний месяц лета продолжает бить рекорды — на этот раз температурные. Такого холодного месяца в столице не было 69 лет.

Первая декада августа текущего года стала самой холодной в Москве за последние 69 лет. Об этом сообщают специалисты центра погоды "Фобос".

По данным синоптиков, холоднее текущего месяца был лишь август 1950 года, когда средняя температура первой декады составила +13,6°. Сейчас средняя температура воздуха, согласно сведениям метеостанции на ВДНХ, составила +14,2°, что ниже климатической нормы на четыре градуса.

— За первые десять дней месяца самой холодной была ночь 5 августа, тогда температура воздуха опустилась до +6,7°, а самым тёплым стал день 8 августа, когда воздух прогрелся до +25,9°, — отметили синоптики.

Также август текущего года превышает норму по количеству дождей и гроз. С начала месяца в Москве выпало 43 миллиметра осадков — это 56% от месячной нормы. Отмечается, что сильнейшие ливни прошли в столице 9 и 10 августа.

Ранее Лайф писал, что август в Москве начал устанавливать рекорды холода за 70 лет.