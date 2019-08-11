Учёный назвал Оззи Осборна генетическим мутантом

Учёный Билли Салливан заявил, что редкая мутация в генах британского музыканта Оззи Осборна способствовала тому, что он дожил до 70 лет, несмотря на разрушительный образ жизни. Об этом пишет Mail Online.

Специалисты исследовали образцы ДНК Осборна и подтвердили, что именно от этих генов зависит устойчивость к влиянию алкоголя и наркотических средств на организм.

— Оззи действительно генетический мутант, — сказал биолог.

Ранее Лайф писал, что британский рок-музыкант отменил тур по Европе из-за неудачного падения.