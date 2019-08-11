Лидер группы "Бахыт-Компот" Вадим Степанцов попал в аварию

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Фото © VK / Вадим Степанцов

Группа была основана в 1989 году. Уже спустя два года она стала лучшей на фестивале Московской рок-лаборатории.

Лидер группы "Бахыт-Компот" Вадим Степанцов попал в ДТП. Об этом сам музыкант сообщил на странице "ВКонтакте".

Друзья мои! Я жив, здоров и почти цел. Путешествие в Ригу прервалось на полпути, но настоящего индейца ничто не остановит, — написал Степанцов, прикрепив к записи фотографию разбитого автомобиля.

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/vstepantsov" target="_blank">Вадим Степанцов</a></p>

Группа "Бахыт-Компот" была основана в 1989 году Вадимом Степанцовым и Константином Григорьевым. Самыми известными песнями коллективами стали "Бухгалтер Иванов", "8-е Марта" и "Клип". В 1991 году группу признали лучшей на фестивале Московской рок-лаборатории.

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