Российские экстремалы впервые в истории спустились на лыжах с Горы Богов — видео

Восхождение и спуск альпинисты совершили в рамках проекта "Фрирайд в зоне смерти", он предполагает покорение ещё нескольких вершин.

Россияне впервые в истории совершили экстремальный спуск на лыжах с 8080 метров "Горы Богов" в Пакистане. Об этом Лайфу рассказал альпинист-высотник, обладатель жетона "Покоритель высочайших гор СССР" Виталий Лазо.

Восхождение и спуск с горы Нанга Парбат российские альпинисты совершили в рамках проекта "Фрирайд в зоне смерти" (спуск без использования кислорода). Экстремалы уже покоряли много вершин, однако подъём на "Гору Богов" стал самым сложным.

— Это была самая сложная экспедиция у меня, потому что были ситуации, когда я прощался с жизнью. Экстремальные нагрузки, очень большие перепады, и на вершину вытаскивал очень много оборудования, в том числе дрон, камеру профессиональную, лыжи — ноша тяжёлая была, — рассказал Лазо.

При этом, по словам альпиниста, пару раз его посещали мысли о том, чтобы завязать с проектом и больше этим не заниматься. Лазо пояснил, что подобные размышления лезут в голову при сложных подъёмах, однако после спуска "всё плохое забывается".

После возвращения на землю альпинисты особенно ценят простую жизнь: зелёную траву и тёплую погоду.

— Но проходит время, как правило, пара недель, месяц и всё, тебя уже зовут, ты сам себя зовёшь, что-то изнутри, голос внутренний зовет — призывает опять куда-то рвануть, выйти из этого комфорта, — отметил Лазо, добавив, что до Нового года не планирует экспедиции после такого сложного восхождения.

Примечательно, что Нанга Парбат, название которой с санскрита означает "Гора богов", заслужила плохую славу. Вершина по сложности маршрута даст фору Эвересту, у пика которого уже образовываются "пробки".

Кроме того, Нанга Парбат — первый в истории восьмитысячник, на который пытались взойти люди и первый в истории восьмитысячник, покорённый человеком в одиночку. Также эта вершина в тройке самых опасных для альпинистов.