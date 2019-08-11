Подруга — о последних часах жизни Аллы Вербер: Это было как страшный сон

Подруга Аллы Вербер, скончавшейся в Италии на 62-м году от менингококкового сепсиса, рассказала о последних часах жизни одной из самых влиятельных и успешных бизнес-леди России.

— Так получилось, что последние 24 часа жизни Аллы я была рядом. Это было как страшный, дурной сон, — написала Фаина Громова в посте в "Инстаграме".

Она уточнила, что 5 августа из госпиталя ей позвонила дочь Вербер Екатерина и сообщила о плохом самочувствии мамы.

— Дальше был переезд в другой госпиталь, ожидание и метания по коридорам больницы. Надежда. К утру следующего дня стало понятно, что она уходит от нас. Боль, ужас и оцепенение, — поделилась подруга вице-президента ювелирной фирмы Mercury.

Напомним, похороны Аллы Вербер пройдут в канадском Торонто 14 августа.