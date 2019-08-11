Более 50 тысяч человек посетили байк-шоу "Ночных волков" в Крыму

В воскресенье днём гости шоу смогут посмотреть на выступления вейкбордистов, а вечером послушать Вадима Самойлова и группу "Алиса".

Байк-шоу "Тень Вавилона", проходящее у горы Гасфорта под Севастополем, в первый день посетило свыше 50 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

Организатором мероприятия является известный мотоклуб "Ночные волки". В первый день байк-шоу перед зрителями выступили рок-группы "Пилот" и "Кипелов".

На 11 августа намечены соревнования по MMA и силовому экстриму. Также планируются показательные выступления вейкбордистов на озере Гасфорта, где будет установлен рекорд России в парной тяге "Севастопольская тяга". Вечером на сцену выйдут экс-участник группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов и "Алиса".

Вчера, 10 августа, байк-шоу посетил и президент России Владимир Путин. Он прибыл на праздник на мотоцикле "Урал" вместе с главой Крыма Сергеем Аксёновым и губернатором Севастополя Михаилом Развозжаевым.