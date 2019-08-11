Шейк решила "оправиться" от разрыва с Купером в Испании

Интернет-пользователи заметили возле супермодели высокого мужчину и уже приписали Шейк очередной роман.

Российская модель Ирина Шейк после недавнего расставания с голливудским актёром Брэдли Купером решила уйти в отпуск. Для этого супермодель отправилась в Испанию на остров Ибица в компании матери Ольги и дочери Леи. Об этом сообщает The Daily Mail.

Судя по снимкам, Шейк успела и уделить особое внимание своей маленькой дочери, и насладиться пляжным отдыхом, и прокатиться на роскошной яхте вместе с друзьями.

Несмотря на разрыв со своим возлюбленным, 33-летняя супермодель была в приподнятом настроении и много общалась с друзьями. При этом среди её приятелей интернет-пользователи заметили высокого черноволосого мужчину, который также был вместе с маленькой дочерью, одетой так же, как Лея.

Неравнодушные пользователи Сети уже начали приписывать Шейк очередной роман, однако, по словам собеседника издания, супермодель пока не готова к новым отношениям.

— Сейчас Ирина сосредоточена на своей дочери и проводит с ней большую часть времени. Она хотела бы встретить кого-нибудь в будущем, но сейчас это не является её приоритетом. Она только что закончила долгосрочные отношения и хочет оправиться, — цитирует слова источника издание.

Напомним, что в начале июня Шейк съехала из особняка в Лос-Анджелесе, в котором жила с Брэдли Купером, после чего пара официально рассталась. Бывшие супруги уже успели прийти к договорённости относительно опеки над общей дочерью.