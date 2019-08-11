Дом моды Versace извинился за "аннексию" Гонконга и Макао у Китая

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Фото © Flickr / Rob Innes

На фоне скандала известная актриса Ян Ми заявила о решении разорвать контракт с брендом.

Компания Versace извинилась за продажу футболок с некорректными надписями. В модном доме уточнили, что отозвали их из продажи.

Бренд признаёт ответственность и изучает возможные действия для улучшения своей повседневной работы в попытке стать более добросовестным и осведомлённым, — сказано в заявлении, размещённом в официальном твиттере Versace.

Модельер Донателла Версаче подчеркнула, что никогда не хотела пренебрегать национальным суверенитетом Китая, и принесла личные извинения за неточность и любые страдания, которые она могла вызвать.

<p>Скриншот из &#34;<a href="https://twitter.com/Versace/status/1160485176478187522" target="_blank">Твиттера</a>&#34;</p>

О каких футболках идёт речь, в компании не уточнили. Как сообщает Global Times, скандал разразился вокруг предметов одежды, на которых Гонконг и Макао были обозначены как независимые государства. Оба города являются специальными административными районами Китая.

Как отмечается, на фоне скандала вокруг футболок известная китайская актриса и амбассадор Versace Ян Ми в посте в Weibo заявила о решении разорвать контракт с брендом. Реакция компании была мгновенной — спустя 12 минут в той же соцсети появилось сообщение модного дома с заявлением о том, что партия "неправильных" футболок была изъята из продажи 24 июля и полностью уничтожена.

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