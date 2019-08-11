Фото гангстера оказалось таким смешным, что за издёвки пришлось грозить арестом

Полиция Уэльса опубликовала фото разыскиваемого преступника, и оно развеселило пользователей "Фейсбука": они начали иронизировать под постом на тему необычной причёски гангстера. Публикация собрала больше 83 тысяч комментариев.
В 2017 году Джермейн Тейлор был осуждён на три года за поставки наркотиков. В декабре 2018 года молодого человека выпустили из тюрьмы. Спустя некоторое время он нарушил правила освобождения и был объявлен в розыск.
— Перенесите дату его выпуска из тюрьмы дальше, чем линия роста его волос, это должно научить его, — написал в комментариях к посту правоохранителей Мэтт Прайс.
— Линия роста его волос находится дальше, чем Brexit, — продолжил другой пользователь.
В ответ на ироничные комментарии полиция напомнила о законе, по которому в соцсетях запрещено оставлять непристойные и оскорбительные высказывания. Это заявление правоохранителей лишь дало пользователям повод продолжить комментировать пост.
— Вы уже потеряли одного преступника. Следите за своими волосами, — ответил полицейским Джеймс Фишер.
Ранее Лайф рассказывал о самой странной в мире причёске.
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