Фото гангстера оказалось таким смешным, что за издёвки пришлось грозить арестом

В "Фейсбуке" под фото с мужчиной оставили более 83 тысяч оскорбительных и ироничных комментариев.

Полиция Уэльса опубликовала фото разыскиваемого преступника, и оно развеселило пользователей "Фейсбука": они начали иронизировать под постом на тему необычной причёски гангстера. Публикация собрала больше 83 тысяч комментариев.

В 2017 году Джермейн Тейлор был осуждён на три года за поставки наркотиков. В декабре 2018 года молодого человека выпустили из тюрьмы. Спустя некоторое время он нарушил правила освобождения и был объявлен в розыск.

— Перенесите дату его выпуска из тюрьмы дальше, чем линия роста его волос, это должно научить его, — написал в комментариях к посту правоохранителей Мэтт Прайс.

— Линия роста его волос находится дальше, чем Brexit, — продолжил другой пользователь.

В ответ на ироничные комментарии полиция напомнила о законе, по которому в соцсетях запрещено оставлять непристойные и оскорбительные высказывания. Это заявление правоохранителей лишь дало пользователям повод продолжить комментировать пост.

— Вы уже потеряли одного преступника. Следите за своими волосами, — ответил полицейским Джеймс Фишер.

Ранее Лайф рассказывал о самой странной в мире причёске.