При обрушении на руднике в Якутии погиб один человек

На руднике "Сарылах" в Якутии при обрушении породы погиб один рабочий. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.
— Из-под завала извлечено тело работника рудника без признаков жизни. Организована доставка тела на поверхность, — говорится в сообщении.
В момент происшествия на смене находилось 16 человек, 15 смогли выбраться самостоятельно. На месте инцидента работает отряд военизированного горно-спасательного отряда рудника "Сарылах-Сурьма". Несмотря на обрушение породы, рудник продолжает функционировать в штатном режиме.
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