При обрушении на руднике в Якутии погиб один человек

Рудник продолжает функционировать в штатном режиме. На месте происшествия работает горно-спасательный отряд.

На руднике "Сарылах" в Якутии при обрушении породы погиб один рабочий. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

— Из-под завала извлечено тело работника рудника без признаков жизни. Организована доставка тела на поверхность, — говорится в сообщении.

В момент происшествия на смене находилось 16 человек, 15 смогли выбраться самостоятельно. На месте инцидента работает отряд военизированного горно-спасательного отряда рудника "Сарылах-Сурьма". Несмотря на обрушение породы, рудник продолжает функционировать в штатном режиме.