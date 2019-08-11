Полиция задержала двух осуждённых, сбежавших из психбольницы под Волгоградом

В Волгоградской области поймали двух сбежавших пациентов психиатрической больницы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД РФ.

— Днём в результате проведения спецоперации полицейские за хутором Ляпичев Калачёвского района задержали двоих самовольно покинувших психиатрическую больницу ранее судимых мужчин, — говорится в сообщении.

Ранее Лайф сообщал, что один из беглецов осуждён за убийство, второй — за грабёж.