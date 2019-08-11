Полиция задержала двух осуждённых, сбежавших из психбольницы под Волгоградом

36

Фото © Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгоградской области поймали двух сбежавших пациентов психиатрической больницы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД РФ.

Днём в результате проведения спецоперации полицейские за хутором Ляпичев Калачёвского района задержали двоих самовольно покинувших психиатрическую больницу ранее судимых мужчин, — говорится в сообщении.

<p>Фото © <a href="https://34.xn--b1aew.xn--p1ai/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/item/17887350" target="_blank">Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области</a></p>

Ранее Лайф сообщал, что один из беглецов осуждён за убийство, второй — за грабёж.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×