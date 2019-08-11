Дзюба исполнил мечту неизлечимо больного болельщика

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Фото © VK/takiedela_ru

Футболист встретился со своим фанатом перед игрой с "Динамо" и подарил ему футболку с автографом.

Нападающий "Зенита" и капитан сборной России по футболу Артём Дзюба встретился с 22-летним Кириллом Шушкиным из Владимирской области. Молодой человек с неизлечимым заболеванием — миодистрофией Дюшенна — мечтал познакомиться со своим кумиром, пишут "Такие дела".

После того как в конце июля информационный портал рассказал о мечте Кирилла, пользователи соцсетей стали отмечать в комментариях спортсмена и футбольный клуб. В результате Шушкина и его маму пригласили в Москву на матч "Динамо" — "Зенит".

Перед игрой мечта парня исполнилась — Артём Дзюба встретился с ним и вручил футболку с автографом.

Спасибо тебе большое, что приехал. Мне со всего "Инстаграма" столько людей о тебе писали! Спасибо тебе, что переживаешь и болеешь за нас, это очень приятно, — сказал футболист Кириллу.

<p>Фото © VK/<a href="https://vk.com/wall-133092582_1263?z=photo-133092582_457240620%2Fwall-133092582_1263" target="_blank">mymiofond</a></p>

Шушкин отметил, что в жизни спортсмен такой же, как на фотографиях, "только похудел немного".

Отметим, что помимо Дзюбы на встречу с Кириллом пришли Юрий Жирков, Сердар Азмун, Миха Мевля и Бранислав Иванович.

Напомним, матч "Динамо" — "Зенит", первый удар по мячу в котором нанёс Александр Овечкин, завершился со счётом 0:2. Голы забили Артём Дзюба и Магомед Оздоев.

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