Писательница Ницой предрекла Украине вымирание из-за любви к Высоцкому

По её словам, украинцы помнят годовщину смерти советского музыканта, а про 200-летие украинского поэта забыли.

Украинская писательница Лариса Ницой возмущена, что граждане забывают свою историю и своих героев. В своём фейсбуке она написала, что украинцы забыли о 200-летии народного поэта Пантелеймона Кулиша, а годовщину смерти советского барда Владимира Высоцкого отметили на всех СМИ.

— Украина о своём светоче даже не вспомнила. Молчало телевидение. Молчало правительство. Молчали политики. Молчало общество. Зато Украина вспомнила две недели назад творческими вечерами, сплошными сюжетами, новостями в СМИ и на ТВ, огромным баннером — о певце соседнего народа Владимире Высоцком. Кто такой соседний Высоцкий — знают все украинцы, — поделилась писательница, известная своими антироссийскими заявлениями.

Ницой также добавила, что из-за такого "равнодушия" местных жителей Украина вымирает и может совсем исчезнуть.

— Вы думаете, чтобы уничтожить Украину, нужны танки? Совсем нет. Достаточно не думать об украинском и хвалить соседнее, — заключила она.

Пантелеймон Кулиш — поэт и этнограф. Он является создателем одной из самых первых версий украинского алфавита, а также он автор первого полного украинского перевода Библии.

Ранее Лариса Ницой заявила, что русский мультфильм "Маша и медведь" нельзя показывать на Украине.