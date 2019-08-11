Погибшие во время испытаний под Архангельском представлены к госнаградам

Директор Российского Федерального ядерного центра Валентин Костюков в ходе выступления на телевидении города Сарова Нижегородской области назвал имена пяти сотрудников госкорпорации "Росатом", погибших при испытаниях жидкостной реактивной двигательной установки на военном полигоне в Архангельской области.

По его словам, в результате ЧП во время испытаний погибли Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин и Владислав Яновский.

— Гибель сотрудников — это горькая утрата для всего ядерного центра и госкорпорации "Росатом". Испытатели являются национальными героями. Эти люди были элитой российского федерального ядерного центра и проводили испытания порой в самых невероятно тяжёлых условиях, — заявил Костюков.

Он подчеркнул, что погибших специалистов представили к государственным наградам.

Напомним, ЧП на военном полигоне в посёлке Нёнокса Архангельской области произошло 8 августа. В Минобороны заявили, что взрыв и последующее возгорание произошли при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.