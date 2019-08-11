Женщина обвинила священника в "жёстком крещении" сына — видео

Епископ уже отстранил священнослужителя от проведения таинств. Это одно из самых суровых дисциплинарных наказаний в церкви.

Мать годовалого малыша обвинила священника Мариенбургского покровского храма в Гатчине в том, что он грубо крестил её сына. По словам женщины, после таинства у ребёнка обнаружили ушибы и ссадины. Видео с крещения было опубликовано в социальных сетях. На кадрах видно, как священник с силой окунал ребёнка в купель, несмотря на его плач. Также он не отдал его матери, когда та попыталась забрать сына.

Мать мальчика Анастасия рассказала, что игумен Фотий (Нечепоренко) отчитал её и крёстного ребёнка ещё до таинства за незнание молитвы "Отче наш".

— Он тогда сказал, что отстраняет его как крёстного. После первого погружения (в купель. — Прим. Лайфа) я поняла, что ребёнок захлёбывается. Стала вырывать его, — рассказала женщина "360".

Сам игумен заявил, что всё сделал правильно. По его словам, женщина просто оказалась неготовой к крещению своего сына, так как не была воцерковленной.

— Моей вины никакой нет. Это просто повышенные эмоции мамы, она оказалась человеком невоцерковленным. По правилам православной церкви положено младенца погружать трижды с головой, я это и сделал, — отметил Фотий в беседе с "Фонтанкой".

Как сообщает РИА "Новости", епископ Митрофан запретил игумену проводить таинства. Подобный запрет является одним из самых суровых наказаний в церкви.

Мать малыша рассказала, что подала заявление в полицию, однако в правоохранительных органах пока эту информацию не подтвердили.