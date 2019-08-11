Сотни крабов хлынули во Флориду — видео

[🌍] Une #invasion massive de #crabes qui "terrorise" les habitants dans la ville de #Stuart en #Floride. Une vague migratoire après l'éclosion des oeufs de juin à décembre 🦀 #futuraplanete #planete #crab pic.twitter.com/RMjq2enZ89— Futura (@futurasciences) 11 августа 2019 г.
В "Твиттере" появилось видео из города Стюарт штата Флорида, на котором сотни крабов перебегают дорогу и следуют дальше по тротуару. Убегая от машин, членистоногие прячутся в кустах.
Как пишут пользователи соцсетей, подобное нашествие ракообразных наблюдается в штате впервые.
Крабы движутся в сторону океана, эксперты объясняют "нашествие" влажной погодой и сезоном миграции, при этом обычно пик миграции приходится на осень.
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