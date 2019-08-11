Сотни крабов хлынули во Флориду — видео

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В соцсетях появились видео, как членистоногие перебегают проезжую часть в сторону океана.

В "Твиттере" появилось видео из города Стюарт штата Флорида, на котором сотни крабов перебегают дорогу и следуют дальше по тротуару. Убегая от машин, членистоногие прячутся в кустах.

Как пишут пользователи соцсетей, подобное нашествие ракообразных наблюдается в штате впервые.

Крабы движутся в сторону океана, эксперты объясняют "нашествие" влажной погодой и сезоном миграции, при этом обычно пик миграции приходится на осень.

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