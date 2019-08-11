Число погибших в ДТП в Подмосковье увеличилось до пяти

Пять человек погибли и восемь пострадали в результате крупного ДТП в Московской области. Об этом стало известно Лайфу.

По данным источника, на трассе столкнулись Land Cruiser Prado, фура и микроавтобус. Предварительно, во время обгона фуры внедорожник не успел перестроиться на свою полосу и столкнулся на встречке с автобусом.

Все погибшие — мужчина, две женщины и двое детей — ехали во внедорожнике. Восемь пострадавших находились в микроавтобусе, их отвезли на осмотр в больницу.

Напомним, авария произошла около 19:15 на 159-м км Рижского шоссе.