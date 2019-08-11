В США восхитились перспективным российским бомбардировщиком ПАК ДА

Серийные поставки авиакомплекса начнутся в 2028–2029 году, а первый прототип появится уже через пару лет.

Эксперты американского издания The National Interest оценили бомбардировщик дальней авиации ПАК ДА, разрабатываемый в России.

— Самый поразительный аспект ПАК ДА — это то, насколько он близок к поступлению на вооружение. Первый прототип ожидается в 2021–2022 году, пробный полёт запланирован на 2025–2026-й, — отметил журналист Марк Эпископос.

По мнению американских военных аналитиков, ПАК ДА является фундаментально новым проектом, способным стать представителем шестого поколения. Отмечается, что у него будут повышенные стелс-характеристики и расширенные боевые возможности в сравнении с Су-57.

Серийные поставки самолёта начнутся в 2028–2029 году. Авиакомплекс будет оснащён ракетами с дальностью действия до 7000 километров.

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