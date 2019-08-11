Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Туркмению, чтобы в понедельник, 12 августа, принять участие в Первом Каспийском экономическом форуме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Правительства РФ.

Также во время двухдневного визита у российского премьера запланирована встреча с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.

— На полях мероприятия планируется встреча Дмитрия Медведева с президентом, председателем Кабинета министров Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым для обсуждения актуальных вопросов российско-туркменистанского сотрудничества и взаимодействия в Каспийском регионе, — говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, что Первый Каспийский экономический форум проходит в туристической зоне "Аваза" с 11 по 12 августа. В мероприятии примут участие главы правительств, а также крупнейшие представители бизнеса пяти стран, которые имеют выход к Каспийскому морю, — Россия, Туркмения, Казахстан, Азербайджан и Иран.

На форуме планируется обсудить вопросы, связанные с углублением экономических связей каспийской пятёрки.

Форум станет первым международным мероприятием, где ожидается появление Бердымухамедова после слухов о его кончине, которые при этом официально опровергли, а позже туркменское телевидение опубликовало кадры с лидером страны.