Овечкин и Шубская крестили сына

Хоккеист Александр Овечкин и модель Настасья Шубская 11 августа окрестили сына, которому через пару дней исполнится год. Об этом девушка рассказала на своей странице в Instagram и пообещала "много фотографий".
Сын Овечкина и Шубской родился 18 августа 2018 года. Настасья долго скрывала беременность, а имя и пол малыша пара назвала только после его появления на свет.
При этом свадьбу Александр и Настасья отпраздновали спустя год после регистрации брака — в 2017 году.
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