Овечкин и Шубская крестили сына

Почти через год после рождения малыша пара решила провести таинство в Даниловом монастыре.

Хоккеист Александр Овечкин и модель Настасья Шубская 11 августа окрестили сына, которому через пару дней исполнится год. Об этом девушка рассказала на своей странице в Instagram и пообещала "много фотографий".

Сын Овечкина и Шубской родился 18 августа 2018 года. Настасья долго скрывала беременность, а имя и пол малыша пара назвала только после его появления на свет.

При этом свадьбу Александр и Настасья отпраздновали спустя год после регистрации брака — в 2017 году.