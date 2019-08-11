Лайф публикует видео с места ДТП с пятью жертвами в Подмосковье

В распоряжении Лайфа оказалась видеозапись с места ДТП в Московской области, в результате которого погибло пять человек, в том числе двое детей.

Напомним, на трассе столкнулись Land Cruiser Prado, фура и микроавтобус. Согласно предварительной версии, во время обгона фуры внедорожник не успел перестроиться на свою полосу и столкнулся на встречке с автобусом.

Все погибшие — мужчина, две женщины и двое детей — ехали во внедорожнике. Кроме того, восемь человек, находившиеся в микроавтобусе, пострадали.

Сейчас на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники полиции. Правоохранители устанавливают причину аварии и её виновника.